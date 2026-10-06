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Pasifik'ten Antalya'ya küresel eylem çağrısı

COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji ve Tuvalu ziyaretlerinde iklim eylemini hızlandırma çağrısı yaparak Antalya'daki COP31 için tüm dünyayı ortak geleceğe davet etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:49

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Pasifik'ten Antalya'ya küresel eylem çağrısı

Pasifik temasları: Tuvalu'dan Antalya'ya köprü kurma çabası

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji ve Tuvalu ziyaretleri ile Pre-COP temasları kapsamında liderlerle bir araya gelerek iklim krizine karşı hızlandırılmış eylem çağrısı yaptı. Tuvalu'da yerinde gözlemlenen riskleri Antalya'da düzenlenecek COP31 gündemine taşıyan Kurum, bölgesel deneyimin küresel politikalara yön vermesi gerektiğini vurguladı.

1,5 derece hedefi Tuvalu için varoluş meselesi:

Kurum, açılışta Tuvalu ve Fiji dillerinde selamladığı katılımcılara Taku Pakasoa Bildirgesi'ni hatırlatarak "Birlik ve ortak eylemde bulunan güç" anlamına gelen bu bildirgenin Pasifik halklarının dayanışma çağrısı olduğunu belirtti. Konuşmasında, deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yükseklikte olan Tuvalu'nun her gün iklim gerçeğiyle yüzleştiğini, bu bağlamda 1,5 santigrat derece hedefinin Tuvalu gibi küçük ada devletleri için "var olup yok olma" meselesine dönüştüğünü ifade etti.

Kurum, Pasifik ülkelerinin kültür ve kimliklerinin okyanusla iç içe olduğunu; ancak yükselen deniz seviyesi, ısınma, asitlenme ve biyolojik çeşitlilik kaybının bu yaşam biçimini tehdit ettiğini söyledi. Bilimin, derin, hızlı ve sürdürülebilir emisyon azaltımlarını zorunlu kıldığını vurguladı ve küçük ada gelişmekte olan devletler ile en az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu geri dönüşü olmayan kayıp riskine dikkat çekti.

Temel araçlar: elektrifikasyon ve iklim finansmanı:

Kurum, Paris Anlaşması kapsamında ikinci 10 yılda ülkelerin yeni Ulusal Katkı Beyanları (NDC) sunmalarının önemine değinerek tüm tarafları bu kritik dönemde eylemi hızlandırmaya çağırdı. Temel hedefler arasında 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılması, enerji verimliliğinin 2 katına yükseltilmesi ile 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefinin COP31 başarısı sayılacağını belirtti.

Kurum, ayrıca 2050 için net sıfır emisyon yol haritalarıyla uyum içinde hareket edileceğini, elektrifikasyon, enerji depolama ve şebeke dönüşümünün enerji arz güvenliğini güçlendirip fosil yakıt bağımlılığını azaltacağını söyledi. İklim finansmanında ise uluslararası mimarinin Küçük Ada Gelişmekte Olan Devletler ve En Az Gelişmiş Ülkeler için hibe temelli ve imtiyazlı kaynak sağlaması gerektiğini; gelişmiş ülkeleri Pasifik Dayanıklılık Fonu'na katkı vermeye davet ettiğini ifade etti.

Kurum, okyanusun "gezegenin iklim düzenleyicisi, en büyük karbon yutağı ve gıda güvenliğinin temeli" olduğunu hatırlatarak okyanus bilimlerinin güçlendirilmesi ve gençlik ile yerli halkların öncü rollerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasını Tuvalu dilinde teşekkür anlamına gelen "Fakafetai" sözüyle tamamladı.

Toplantıya katılanlar arasında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Fiji Enformasyon, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Lynda Tabuya, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Avustralya İlk Milletler Temsilcisi Justin Mohamed, Pasifik İlk Milletler Temsilcisi Lavenia Naivalu, Pasifik Temsilcisi Miliana Iga ve COP31 Gençlik İklim Elçisi Sally Higgins yer aldı.

COP31 BAŞKANI KURUM BUGÜN BERABERİNDEKİ LİDERLERLE, İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ SONUCU SU ALTINDA...

COP31 BAŞKANI KURUM BUGÜN BERABERİNDEKİ LİDERLERLE, İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİ SONUCU SU ALTINDA KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN TUVALU’YU ZİYARETİNİN ARDINDAN FİJİ’YE GEÇEREK BURADA DÜZENLENEN LİDERLER GENEL OTURUMU’NDA KONUŞTU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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