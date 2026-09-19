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pasin zaferi 978. yılında pasin ovası’nda anıldı

Erzurum Tarih Derneği, Pasin Zaferi’nin 978. yıl dönümünde Pasin Ovası’nda toplandı; anma programında şehitler için dua edildi ve zaferin Malazgirt’e uzanan önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

pasin zaferi 978. yılında pasin ovası’nda anıldı

pasin zaferi anma programı gerçekleştirildi:

Erzurum Tarih Derneği üyeleri, Pasin Zaferi’nin 978. yıl dönümü nedeniyle Pasin Ovası’nda bir araya geldi. Dernek Başkanı H. Ömer Özden başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri anma programını yönetti.

anma programı ve katılımcılar:

Programda Dernek Başkan Yardımcısı İsmail Bingöl ile yönetim kurulu üyeleri Zübeyir Saltuklu, İsmail Aslan ve Mahir İnanç hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, eğitimci tarihçi Abdurrahman Zeynal tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitler ile gaziler için dua edildi.

tarihi değerlendirmenin özeti ve önemi:

H. Ömer Özden, Pasin Muharebesi’nin Selçuklular ile Bizans arasında gerçekleşen ve Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kritik bir meydan muharebesi olduğunu vurguladı. Özden, bu kazanımın Malazgirt Zaferi’ne giden yolu açtığını belirterek Pasin Zaferi’nin yalnızca askeri değil aynı zamanda psikolojik bir zafer olduğunu ifade etti.

Konuşmada, 1048 yazında bugünkü Erzurum yakınlarındaki eski ticaret merkezi olan 'Arzen' ya da 'Erzen' kenti kuşatmasını takiben Selçuklu ordusunun dönüş yolunda Pasin Ovası'nda Bizans-Gürcü ittifakı ile karşılaştığı; bu ittifakta Ermeni ve Abaza birliklerinin de yer aldığı; Selçuklu komutanlarının ise İbrahim Yınal ve Kutalmış bey olduğu hatırlatıldı. Kaynaklarda geçen sayıya göre karşılıklı güçler arasında yaklaşık 50 bin kişilik bir çatışma gerçekleşmiştir.

Özden, Pasin Zaferi’nin Selçuklu ordusuna moral ve cesaret kazandırdığını; Bizans’ın yenilmezlik algısını kırdığını; bunun da akınların yoğunlaşmasına ve nihayetinde 1071 Malazgirt Zaferine kadar uzanan sürece zemin hazırladığını kaydetti. Tarihçi Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun benzetmesi anılarak, Pasin Zaferi paslı kilidin paslarını çözen adım, Malazgirt ise o kilidin anahtarı olarak tanımlandı. Ayrıca, Sultan Alparslan’ın 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyyen sizin olacaktır' sözü etkinlikte anıldı.

gelecek için talepler ve öneriler:

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Özden, Pasin Ovası’na bir anıt dikilmesi ve zaferin ülke gündemine kazandırılması gerektiğini söyledi. Özden’in önerileri arasında devlet kurumları ile üniversitelerin sürece sahip çıkması, paneller ve sempozyumlar düzenlenmesi, zaferin yapıldığı ovayı gösteren tabelalar konulması ve toplumda özellikle çocuklar arasında tarih bilincinin güçlendirilmesi yer aldı.

Dernek, her yıl düzenlenen bu anma ile hem şehit ve gazileri yad ettiklerini hem de Pasin Zaferi’nin tarihsel önemini canlı tutmayı amaçladıklarını belirtti. Etkinlik katılımcıları, zaferin hatırlanmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini vurgulayarak töreni sonlandırdı.

ERZURUM TARİH DERNEĞİ ÜYELERİ, PASİN ZAFERİ’NİN 978. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PASİN OVASI’NDA BİR...

ERZURUM TARİH DERNEĞİ ÜYELERİ, PASİN ZAFERİ’NİN 978. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA PASİN OVASI’NDA BİR ARAYA GELEREK MÜTEVAZI BİR ANMA PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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