Çankırı'da örnek davranış

Çankırı'da özel bir eğitim merkezinin önünde duran çuvaldan patates alan iki genç, iş yerinin kapalı olduğunu görünce aldıkları patateslerin parasını çuvalın içine bırakıp güvenlik kamerasına gösterdi.

Güvenlik kamerası kaydetti:

Olay, merkez çalışanlarının gelip çuval içindekileri kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Çalışanlar çuvalın içindeki parayı görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve gençlerin 3-4 tane patates alıp karşılığında 25 lira bıraktığını tespit etti.

Fatih Cerrahoğlu yaptığı açıklamada, "Sipariş ettiğimiz patateslerin içinde 25 Türk lirası bulunca şaşırdık, kamera kayıtlarına bakma ihtiyacı duyduk. Kamera kayıtlarına baktığımızda iki tane gencin 3-4 tane patates alıp karşılığında 25 TL bıraktığını görünce çok duygulandık. Türkiye’nin geleceğini bu tür duyarlı gençlere bıraktığımız için mutluyuz" dedi.

Merkez çalışanları, gençlerin bu davranışından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

ÇANKIRI’DA İKİ GENÇ, KAPALI OLAN BİR EĞİTİM KURUMUNDAN ALDIKLARI PATATESİN ÜCRETİNİ GÜVENLİK KAMERASINA GÖSTEREREK BULUNDUĞU YERE BIRAKTI.