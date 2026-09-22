Patates yüklü kamyonetin ters yönden gelişi motokuryeyi yaraladı

Karaman'da motokurye ile kamyonet çarpıştı

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, patates yüklü kamyonet ile motokurye çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 33 NT 492 plakalı patates yüklü kamyonetin sürücüsü T.D. ile 70 FH 440 plakalı motosikleti kullanan Murat G. (21) arasında çarpışma oldu. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Sürücüye uygulanan işlemler:

Polis ekiplerince yapılan incelemede kamyonet sürücüsü T.D.'nin yapılan kontrolde 2.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve ters yönde araç kullanmaktan dolayı toplam 35 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayı görenler, motosikletin seyir halindeyken ters yönden gelen kamyonetle çarpıştığını belirtti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

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