Patnos'ta avm inşaatında intihar girişimi önlendi

Saat 15.40 sıralarında Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir gencin AVM inşaatına çıkarak intihara kalkıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

müdahale ve ikna süreci:

Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri arasında yer alan Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak ile Başkomiser Cihat Çiftçi ve emniyet teşkilatı, gençle kısa sürede iletişim kurarak ikna çalışmalarına başladı. Yapılan görüşmeler ve ekiplerin koordineli çalışması sonucunda genç bulunduğu yerden güvenli şekilde indirildi.

sağlık kontrolü ve sonraki işlem:

İndirilen genç, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi; yapılan ilk kontrollerin ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Olayda başka bir can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

PATNOS İLÇESİNDE AVM İNŞAATINA ÇIKARAK İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ, POLİSİN İKNA ÇALIŞMASIYLA BULUNDUĞU YERDEN İNDİRİLDİ.