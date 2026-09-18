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Patnos'ta çocuklardan gökyüzüne barış çağrısı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın etkinliğiyle barış ve kardeşlik mesajlarını gökyüzüne taşıdı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Patnos'ta çocuklardan gökyüzüne barış çağrısı

Etkinlikte barış mesajı:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen etkinlik, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların umut dolu mesajlarını görünür kılmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın teması etrafında şekillendi ve bölgeden çok sayıda çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

Uçurtmalar gökyüzünde:

Etkinlikte çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturarak barış ve kardeşlik temalarını sembolik bir dille paylaştı. Uçurtmaların birlikte yükselişi, hem görsel bir şölen sundu hem de katılımcıların savaşlardan uzak, huzurlu bir yaşam arzularını simgeledi.

Görüntüler ve mesajın önemi:

Etkinlik boyunca çekilen fotoğraf ve videolar, çocukların barış temennilerini belgeledi ve sosyal paylaşımlarla geniş kitlelere ulaştırılmak üzere kayda alındı. Organizasyon, çocukların sesini duyurmayı ve toplumda empati ile dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefledi.

AĞRI&#039;NIN PATNOS İLÇESİNDE, GAZZE&#039;DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK VE ÇOCUKLARIN BARIŞ MESAJLARINI...

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE, GAZZE'DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK VE ÇOCUKLARIN BARIŞ MESAJLARINI GÖKYÜZÜNE TAŞIMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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