Patnos'ta dönüşüm devam ediyor: borca rağmen hizmete öncelik veriliyor

Başkan Taşkın'ın değerlendirmesi:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin altyapı, yol ve sosyal donatı eksikliklerini gidermek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Taşkın, belediyenin mali yüküne rağmen hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü vurguladı ve kamuoyuyla mali tablonun şeffaf biçimde paylaşıldığını söyledi.

altyapı ve yol çalışmaları:

Başkan Taşkın, Patnos'un geniş bir yerleşim alanına sahip olduğuna dikkat çekerek 'Patnos çok geniş bir ilçe. Altyapı sorununu tamamen bitirmiş değiliz' dedi. Belediye ekipleri, kendi imkânlarıyla yaklaşık 15-20 kilometrelik altyapı çalışması yürütüyor; su şebekeleri başta olmak üzere temel altyapı iyileştirmeleri ile merkezdeki cadde ve yolların yenilenmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Merkezde yapılan yol ve çevre düzenlemeleriyle ulaşımda yaşanan sıkıntıların azaltılması amaçlanırken, mevcut çalışmaların kademeli olarak ilçenin fiziki görünümünde değişim yarattığı ifade edildi.

sosyal yaşam alanları ve genç istihdamı:

Taşkın, belediyenin sadece altyapı ve yol işlerine odaklanmadığını, parklar, mesire alanları ve Seyir Tepesi gibi sosyal yaşam alanı projelerinin son 2-3 yılda hayata geçirildiğini anlattı. Bu projelerin kent içi yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Ayrıca gençlerin istihdamı da gündemde. Taşkın, gençlerin kendi memleketlerinde çalışma imkânı bulmasının önemine işaret ederek işsizlikle mücadele ve gençlerin mesleki gelişiminin desteklenmesine yönelik çabaların sürdüğünü söyledi.

Belediyenin mali durumuna ilişkin Taşkın'ın açıklamasında, mevcut borcun 1 milyar 350 milyon lira olduğunun altı çizildi. Buna rağmen hizmetlerin aksatılmadığı ve önümüzdeki dönemde de altyapı, yol, çevre düzenlemesi ile sosyal yaşam alanlarına yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI ABDULHALİK TAŞKIN, ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA, YOL ÇALIŞMALARINDAN SOSYAL YAŞAM ALANLARINA KADAR İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.