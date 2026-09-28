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Patnos'ta gençlik ve spor müdürlüğünde yeni dönem: Özhan Ataseven göreve başladı

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleşti; Fatih Alparslan Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığına atanırken, yerine Özhan Ataseven atandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Patnos'ta gençlik ve spor müdürlüğünde yeni dönem: Özhan Ataseven göreve başladı

Patnos’ta gençlik ve spor müdürlüğünde yeni dönem

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev değişimi resmi olarak tamamlandı. Görevini yürüten Fatih Alparslanın Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığına atanmasının ardından ilçe müdürlüğü koltuğu Özhan Ataseven tarafından devralındı.

Alparslan'ın veda mesajı:

İlçede yürüttüğü projeler ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle takdir toplayan Fatih Alparslan, yeni görevi dolayısıyla Patnos'a veda etti. Ayrılışında yayımladığı teşekkür mesajında, "Patnos’ta görev yaptığım süre boyunca gençlerimizin geleceğine dokunmak, spor ve gençlik yatırımlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Patnoslu hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ataseven'in öncelikleri:

Görevi devralan Özhan Ataseven, yayımladığı mesajda ilçeye hizmet etme onurunu vurgulayarak, kamudaki idari tecrübesiyle gençliğin gelişimine katkı sağlama hedefini paylaştı. Ataseven mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Patnoslu hemşehrilerim, sevgili gençler, Kadim ilçemiz Patnos’a hizmet etme onurunu bu kez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak üstlenmiş bulunmaktayım. Kamudaki idari tecrübemizle, ilçemizin enerjisi en yüksek ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlik yapısına katkı sunacak olmanın heyecanını yaşıyorum. Görevi devraldığım değerli büyüğüm, müdürüm, Fatih Alparslan’a bugüne kadar ilçemize ve gençlerimize sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, Ağrı İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılığı görevinde başarılar diliyorum. Bizler için esas olan; Patnos’un her bir gencine dokunmak, onların sporda, kültürde, sanatta ve hayatın her alanında potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Tesislerimizin kapılarını ardına kadar gençlerimize açacak, onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak için gece gündüz demeden çalışacağız. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte devraldığımız bu hizmet bayrağını daha ileriye taşımaya kararlıyız. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin; memleketimize ve gençlerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin."

Yetki devriyle birlikte Patnos’ta gençlere yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerin sürekliliği ve altyapı çalışmalarının devamı ön plana çıkarken, ilçe halkı yeni dönemde yapılacak uygulamaları ve projeleri takip edecek.

PATNOS GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖNEMLİ BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANDI. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ...

PATNOS GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖNEMLİ BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANDI. MÜDÜRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTEN FATİH ALPARSLAN'IN AĞRI İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNE ATANMASININ ARDINDAN BOŞALAN KOLTUĞA ÖZHAN ATASEVEN GETİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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