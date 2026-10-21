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Patnos'ta küçük yürekleri ısıtan adli ve idari ziyaret

Ağrı'nın Patnos ilçesinde adli ve idari yetkililer Aladağ İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Patnos'ta küçük yürekleri ısıtan adli ve idari ziyaret

Patnos'ta küçük yürekleri ısıtan ziyaret:

Ağrı’nın Patnos ilçesinde adli ve idari yetkililer, Aladağ İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge, Patnos Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Merve Emine Çelik Bilge, Cumhuriyet Savcısı Burak Polat, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Funda Ekin ve Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu yer aldı.

öğrencilerle kurulan sıcak iletişim:

Heyet, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti; çocukların okul ortamındaki durumları dinlendi ve onlarla yakından ilgilenildi. Yetkililer, sohbet sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayıp onlara moral vererek karşılıklı etkileşim sağladı.

hediyeler ve hatıra anı:

Ziyaret kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi; hediye alan minikler bu sürpriz karşısında sevinç yaşadı. Buluşma, öğretmenler ve yetkililerin de katıldığı bir hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Bu tür ziyaretler, okul ile idari ve adli kurumlar arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

PATNOS’TA MİNİK YÜREKLERİ SEVİNDİREN BULUŞMA

PATNOS’TA MİNİK YÜREKLERİ SEVİNDİREN BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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