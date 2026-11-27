Patnos'ta sivil toplum kuruluşlarından emniyet teşkilatına destek

Patnos'ta faaliyet gösteren bir dizi sivil toplum kuruluşu, İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakılmasına tepki göstererek emniyet teşkilatına destek açıkladı. Açıklama, hayatını kaybeden polis memuruna yönelik taziye mesajı ile başlayıp, hukukun üstünlüğüne vurgu yapan çağrılar içerdi.

Süreç ve soruşturmanın yürütülmesi:

STK'lar adına konuşan Patnos Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, ilk olarak hayatını kaybeden polis memuruna Allah’tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. Çarboğa, yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin yakından takip edildiğini belirterek, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmanın tarafsız yürütülmesi ve kamuoyunda soru işaretlerine mahal verilmemesi amacıyla kendi personelleriyle ilgili soruşturmanın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmesi için ilgili birimlere bildirimde bulunduklarını ifade etti.

Beklenti ve ortak çağrı:

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve varsa ihmal veya sorumluların ortaya çıkarılmasının toplumun ortak beklentisi olduğuna dikkat çekildi. STK'lar, soruşturma sonuçlanmadan emniyet teşkilatının hedef gösterilmesinin doğru olmadığını vurguladı ve siyah çelenk bırakılarak teşkilatın peşinen suçlu ilan edilmesine tepki gösterdi.

Devletimizin kurumlarına, polisimize ve askerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Çarboğa, varsa bir ihmalin hukukun ortaya koyacağını; varsa sorumluların adli mercilerin gereğini yapacağını söyledi. Yapılan ortak açıklamada hukukun ve adaletin tecelli etmesi gerektiği vurgulanarak, STK'ların sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.

PATNOS STK’LARINDAN EMNİYET TEŞKİLATINA DESTEK: “DEVLETİN POLİSİNE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”