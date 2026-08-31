Patnos'ta su güvenliği güçleniyor: arıtma tesisi yüzde 75'e ulaştı

çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulama sistemleri ve içme suyu altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında çalışmalar program dahilinde ilerliyor. Tesis, su kaynağını Patnos Barajı'ndan alacak şekilde projelendirildi ve şu anki fiziki gerçekleşme oranı %75 seviyesine ulaştı.

Projenin tamamlanmasıyla bölge halkına sağlıklı, kesintisiz ve güvenilir içme suyu temin edilmesi hedefleniyor. DSİ, altyapı yatırımlarını su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve taşkın risklerinin azaltılması amacıyla ülke genelinde sürdürüyor.

tesis inşaatında hangi aşamalar tamamlandı:

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede filtre ve durultucu ünitelerinin uzay çatı sistemlerinin tamamlandığını, çatı kaplama çalışmalarına geçildiğini bildirdi. Ayrıca, idare binası, kimya binası, ısı merkezi ve klor binasında ince işçiliklerin tamamlandığını, mekanik ekipman montajlarının büyük bölümünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Balta, yüzer terfi istasyonu, SCADA ve otomasyon sistemleri, pompa montajları ile çevre düzenleme çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü vurguladı ve kalan imalatların 2026 yılı içinde tamamlanarak tesisin hizmete alınmasının hedeflendiğini belirtti.

kapasite ve hizmet hedefleri:

Tesis günlük 40 bin metreküp arıtma kapasitesiyle projelendirildi. Modern fiziksel ve kimyasal arıtma süreçleri sonrası, yılda 10 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu üretimi hedefleniyor. Bu üretim, Patnos halkının uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak şekilde planlandı.

Genel Müdür Balta, küresel iklim değişikliği ve artan su ihtiyacına dikkat çekerek güçlü ve sürdürülebilir su altyapısı yatırımlarının önemini vurguladı. Patnos projesinin tamamlanmasının halk sağlığının korunmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

DSİ Genel Müdürlüğü, Patnos dâhil olmak üzere Türkiye genelinde hayata geçirdiği içme suyu projeleriyle vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve güvenilir içme suyuna erişimini güvence altına almaya devam ediyor.

DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN PATNOS İÇME SUYU ARITMA TESİSİ'NDE ÇALIŞMALAR PLANLANAN PROGRAM DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR.