Patnos’ta su kaynakları ve balıklar tanıtıldı: öğrenciler Dünya Balıkçılık Günü'nde balık ikramı aldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Aktepe Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Etkinlikte verilen bilgiler:

Öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünlerinin besin değeri ve balık tüketiminin sağlık açısından faydaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca etkinlikte, su kaynaklarının korunması ve bölgedeki balık türlerinin yaşatılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Balık ikramı ve sohbet:

Bilgilendirme programının ardından okul yönetimi tarafından öğrencilere öğle yemeğinde balık ikram edildi. Etkinlik, eğitim sunumu, öğle yemeği ve öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

PATNOS’TA ÖĞRENCİLER BALIKÇILIK HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ, ARDINDAN BALIK İKRAM EDİLDİ