Pavyon ihbarı rüşvet zincirini ortaya çıkardı: 10 kişi gözaltında

Soruşturmanın başlangıcı:

Soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin başvurusu üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı. Y.S., pavyon işleten babası E.S. ile uzun süreli anlaşmazlık bulunduğunu, iş yerindeki bazı kişilerin uyuşturucu ve silah ticareti ile kamu görevlilerine menfaat sağladığını iddia ederek çeşitli usulsüzlükleri bildirdi.

Rüşvet iddiaları ve mali irtibatlar:

İhbarda, pavyonların kapanış saatinin 01.00’den 04.00’e uzatılması için Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ile görüşüldüğü, bunun karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira verildiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerle soruşturma genişletildi; WhatsApp yazışmaları ve banka hareketleri delil olarak değerlendirilerek kamu görevlilerine para aktarıldığı iddiaları da araştırılmaya başlandı.

İncelemede İbrahim Aydın adına kayıtlı 22 taşınmaz tespiti ile Aydın ve soruşturmaya konu diğer kişiler arasında toplam 2 milyon 500 bin lira tutarında para hareketi belirlendi; bu hareketlerin 100 bin lira iddiasıyla ilişkilendirilmesi inceleniyor.

Görüntü kayıtları ve iletişim içerikleri:

Ele geçirilen dijital materyallerde, "Patronlar" adlı WhatsApp grubunda "Polis Muhammet 10 bin istiyor, bir ay olmadı 15 bin verdik, işimize yarıyor, dükkana geliyorlar, 3-5 kişinin GBT’sini yapıp tutanağı asıp gidiyorlar" şeklinde yazışmalar yer aldı. Ayrıca Yahşihan Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru M.K. ile pavyon sahibi E.S. arasında para transferleri ve denetimler öncesi uyarı yazışmaları kayda geçti.

Çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. hakkında da denetim bilgilerini önceden iletmesi karşılığında para aldığına dair mali hareketler inceleniyor.

Adliye ilişkileri ve yargı sürecine müdahale iddiası:

Kırıkkale İdare Mahkemesi mübaşiri H.C. ile ilgili incelemelerde, T.E. ve oğlu İ.C. arasındaki WhatsApp yazışmalarında "1.000.000,00 TL para vereceğiz aracıya" ve "Mahkemeye mi olumlu olsun diye?" şeklindeki mesajlar tespit edildi. H.C.'nin davayla ilgili bilgi paylaşımı yaptığı ve mahkeme kararını şüpheli T.E.'ye gönderdiği belirlendi.

Mali kayıtlarda, 1 Mayıs-19 Eylül 2026 döneminde mübaşir H.C.'nin hesabına işletme müdürü E.Ş. aracılığıyla toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı saptandı. Ayrıca Kırıkkale Adliyesi İnfaz Bürosu zabıt katibi S.Y. ile pavyon sahibi arasında "Kendi dosyam gibi ilgileniyorum merak etme" ve "Savcıyı öğren kardeşim" içerikli yazışmalar tespit edilirken, adliyedeki evrak kayıt işlemlerinin geciktirilmesi için girişimde bulunulduğuna dair ifadeler izlendi.

Operasyon ve gözaltılar:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 8 Ekim saat 06.45'te KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı; bilgisayar, cep telefonu, tablet ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Operasyonda belediye başkan yardımcısı, polis memuru, bekçi, adliye personeli ve pavyonla bağlantılı kişiler dahil olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve devam ettiği, elde edilen dijital delillerin, iletişim kayıtlarının ve mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.

KIRIKKALE’DE OĞLUNUN, PAVYON İŞLETEN BABASI HAKKINDA YAPTIĞI İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILAN RÜŞVET VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, POLİS MEMURU, BEKÇİ VE ADLİYE PERSONELİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.