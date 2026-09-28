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Payas'ta çarpışan iki motosikletten sonra genç sürücünün tepkisi kamerada

Hatay'ın Payas ilçesinde ara sokaktan çıkan motosikletle çarpışan genç sürücü, hafif yaralı adama 'Dayı öyle yola çıkılır mı' diyerek tepki gösterdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Payas'ta çarpışan iki motosikletten sonra genç sürücünün tepkisi kamerada

Payas'ta iki motosiklet çarpıştı

Hatay'ın Payas ilçesi Atatürk Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Seyir halindeki genç motosiklet sürücüsü ile ara sokaktan çıkan yaşlı adamın kullandığı motosikletin çarpışması sonrası her iki sürücü de yola savruldu.

Kaza anı ve güvenlik kayıtları:

Kayıtlarda çarpışmanın etkisiyle sürücülerin dengesini kaybedip yere düştüğü saniye saniye görülüyor. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve sonrasında oluşan karışıklık açık biçimde izlenebiliyor; olay yerinde yaralanma hafif düzeyde gerçekleştiği belirtiliyor.

Sürücünün tepkisi ve yaralanma durumu:

Kazada hafif şekilde yaralanan yaşlı sürücüye genç motosiklet sürücüsünün tepki gösterdiği anlar dikkat çekti. Genç sürücünün "Dayı öyle yola çıkılır mı" sözleri, kaza sonrası yaşanan diyalog içinde öne çıktı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yaralının durumunun hafif olduğu bilgisini paylaştı.

HATAY&#039;DA 2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARALI OLARAK ATLATAN...

HATAY'DA 2 MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA GENÇ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARALI OLARAK ATLATAN YAŞLI ADAMA "DAYI ÖYLE YOLA ÇIKILIR MI" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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