Pazar alışverişinde güven için Şehitkamil zabıtası sahada

Denetimin kapsamı:

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların pazar alışverişlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki pazar yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı alanlarda tezgâhları tek tek kontrol ederek satışa sunulan ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini inceledi. Denetimlerde, ürünlerin tüketicilere doğru ve şeffaf şekilde sunulup sunulmadığı titizlikle değerlendirildi.

Tartı ve düzen kontrolleri:

Denetimlerin önemli başlıklarından birini tartı kontrolleri oluşturdu. Pazar esnafının kullandığı tartılar ekipler tarafından kontrol edilerek vatandaşların satın aldığı ürünlerin doğru ağırlıkta verildiği teyit edildi.

Ayrıca tezgâhların düzeni, geçiş alanlarının kullanımı ve acil durumlarda erişilebilirlik gibi pazar yerlerindeki genel düzen unsurları da değerlendirildi. Bu kontroller, alışveriş sırasında yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Esnaf bilgilendirildi ve vatandaş desteği:

Zabıta ekipleri denetimler sırasında esnafı bilgilendirerek mevzuat ve tüketici haklarına ilişkin uyarılar yaptı. Ekiplerin saha çalışmalarını sürdürmesi, pazar sakinleri tarafından olumlu karşılandı.

Vatandaşlar, gerçekleştirilen denetimlerin kendilerine güven verdiğini belirterek uygulamaya destek verdi. Şehitkamil Belediyesi, günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN PAZAR ALIŞVERİŞLERİNİ GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ PAZAR YERLERİNDE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.