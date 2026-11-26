Olay ve müdahale:

Burdur merkez Pazar Mahallesi'nde sabah saatlerinde, inşaat malzemelerinin yakılması sonucu yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sırasında ekiplerin çalışmasıyla yangın yayılmadan engellendi.

Hasar ve can güvenliği:

İlk belirlemelere göre yangında yalnızca inşaat malzemeleri yanarken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölge güvenlik altında tutuldu.

BURDUR’DA İNŞAAT MALZEMELERİNİN YAKILMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.