ziyaret programı ve ilk temaslar:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'e yönelik programı kapsamında Oğuzeli ilçesi kırsalındaki Yukarı Güneyse Mahallesinde çiftçi kadınlarla kahvaltı yaptı ve zeytin üreticileriyle görüştü. Ardından partisinin Gaziantep İl Başkanlığı hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bu temaslar, Özel'in sahaya dönük iletişim stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

pazar ziyareti ve kira sözü:

Programın ilerleyen bölümünde Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesindeki semt pazarını gezen Özel, esnaf ve vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Ayaküstü girdiği bir evde maddi sıkıntı içinde olduklarını söyleyen aileyle görüşerek, onların 10 bin TL'ye tekabül eden iki aylık kira borcunu üstleneceğini söyledi.

takip ve talimat:

Özel, yardımın takibi için Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e gerekenin yapılması talimatını verdi ve "Takip edin, mahçup olmayalım" sözleriyle sürecin izlenmesini istedi. Ziyaretin ardından Özel, kentteki diğer programlarını tamamladı.

Bu jest, parti liderinin saha temasları sırasında doğrudan yardım vaadiyle somut destek sunduğuna dair bir örnek oluşturdu; aynı zamanda yerel ilişkilerin ve temsilciler arası koordinasyonun önemine işaret etti.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, GAZİANTEP'TE SEMT PAZARINI ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.