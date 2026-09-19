Pazarda doğrudan temas: İncirliova başkanı Aytekin Kaya esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İlçe pazarında doğrudan temas

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçe merkezindeki pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar alanında tezgahları tek tek gezen Kaya, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyip sohbet etti ve vatandaşların gündelik yaşamla ilgili gözlemlerini dinledi.

Esnafın talepleri ve değerlendirmeler:

Ziyaret sırasında Başkan Kaya, esnafın çalışma koşulları ve beklentilerine ilişkin görüşlerini aldı. Gelen talepler ve öneriler üzerinde vatandaşlarla birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaya, ilçe yönetiminin vatandaşla doğrudan teması sürdürdüğünü vurguladı. Esnafla kurulan diyalog, hizmet planlamasında yol gösterici olması açısından önem taşıyor.

Vatandaşla iletişim ve teşekkür:

Pazar ziyareti boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, alanda hatıra fotoğrafları da çektirdi. Ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, gösterilen yakın ilgi, güler yüz ve samimiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür etti ve ilçe sakinlerinin görüşlerinin belediye çalışmaları için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Belediye başkanının pazar turu, hem esnafla hem de halka yönelik iletişim kanallarını güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak öne çıktı. Doğrudan temas yöntemiyle alınan geri bildirimlerin yerel hizmetlerin planlanmasında kullanılacağı belirtildi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, PAZARI ZİYARET EDEREK ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. PAZAR ALANINDA VATANDAŞLARLA SOHBET EDEN KAYA, GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİ DİNLEDİ.