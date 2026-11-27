Pazarda kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kapalı pazar yerinde bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliği Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü düzenledi; amaç toplumda duyarlılığı artırmak ve şiddetle mücadeleyi güçlendirmekti.

etkinlikte yapılan çalışmalar:

Pazar esnafı ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Katılımcılara bilgilendirici broşürler verildi, günün anlam ve önemine yönelik farkındalık kokartları takıldı ve kadına yönelik şiddetle mücadele mesajlarının yer aldığı etiketler pazar tezgâhlarına asıldı.

toplumsal sorumluluk ve hedef:

Etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Sevgi, saygı ve eşitlik temelinde şiddetten uzak bir toplum oluşturmanın önemi üzerine dikkat çekildi. Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın artırılması hedeflendi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA KAPALI PAZAR YERİNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.