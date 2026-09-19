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Pazar'da selin ardından iş yerlerinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor

Rize'nin Pazar ilçesinde sel suları çekiliyor; iş yerlerinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor, zarar milyonlara ulaşıyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Pazar'da selin ardından iş yerlerinde temizlik ve hasar tespiti sürüyor

Pazar'da sel suları çekiliyor, ilçe merkezinde temizlik sürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, önce Trabzon ardından Rize'nin sahil ilçelerini vurdu. İyidere ve Pazar ilçeleri yağıştan en fazla etkilenen yerler arasında yer aldı. Derelerden gelen sel suları, denize ulaşamadan ilçe merkezlerini doldurdu ve birçok iş merkezi su altında kaldı.

etkinin boyutu:

Selin ardından Pazar ilçe merkezinde sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. İlçede iş yerleri ile sokaklarda biriken çamur ve molozun temizlenmesi için ekipler seferber oldu. Vatandaşların uğradığı zararın milyonlarca lira olduğu bilgisi paylaşıldı; çalışmalarda öncelik altyapı ve iş yerlerindeki acil müdahalelere veriliyor.

temizlik ve hasar tespit çalışmaları:

İş yeri sahipleri ve temizlik ekipleri, suyun çekildiği mekanlarda dezenfeksiyon, su hasarı tespiti ve envanter çalışmalarına başladı. İlçe merkezlerindeki temizlik çalışmaları devam ederken, yetkililer selde zarar gören yerlere yönelik tespit raporları hazırlıyor ve gerekli destek mekanizmalarını devreye sokuyor.

PAZAR İLÇE MERKEZİNDE SULAR YAVAŞ YAVAŞ ÇEKİLMEYE BAŞLARKEN, SULARIN ÇEKİLDİĞİ İŞ YERLERİNDE İSE...

PAZAR İLÇE MERKEZİNDE SULAR YAVAŞ YAVAŞ ÇEKİLMEYE BAŞLARKEN, SULARIN ÇEKİLDİĞİ İŞ YERLERİNDE İSE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI. VATANDAŞLARIN MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRADIĞI ÖĞRENİLİRKEN, İLÇE MERKEZLERİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI İSE SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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