pazar'da selin izleri temizleniyor: iş yerleri ve yollar için seferberlik sürüyor

Pazar'da sel sonrası temizlik ve ulaşım çalışmaları

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde sel ve su baskınlarına yol açtı. İlçe merkezlerinde derelerden gelen suyun denize ulaşamaması nedeniyle oluşan taşkınlar, birçok iş yerini ve depoyu su altında bıraktı. Bugün ise sel suları büyük ölçüde çekildi ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

selin yerel ekonomiye etkileri:

İlçe merkezleri göle dönerken, özellikle merkezdeki ticari alanlar zarar gördü. Birçok iş yeri su baskını nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, mobilya ve beyaz eşya firmaları başta olmak üzere depolarda ve perakende iş yerlerinde maddi kayıplar yaşandı. Altyapı ve drenajın yetersiz kaldığı bazı noktalar, suyun hızla yayılarak yerleşim alanlarına ulaşmasına zemin hazırladı.

temizlik ve yol açma çalışmaları:

Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını belirterek yetkililerin sahada olduğunu söyledi. Çakır, "Dün gece saat 02.00 itibariyle çok büyük bir yağmur felaketine yakalandık. Geceden bu yana kaymakamımız ile beraber sokaklardayız. Şehir merkezindeki bir çok iş yeri ve depo yağışlar sonrasında su baskınlarına maruz kaldı. Mobilya ve beyaz eşya firmaları çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Bunun dışında bazı mahalle yollarımız kapalı, ulaşamadığımız noktalar var. Hava koşulları düzeldikten sonra bu mahallelere de ulaşacağız. Çevre ilçe belediyeleri ve Özel İdare’ye bağlı iş makineleri sağ olsun ilçemizde şuan çalışıyor. İnşallah şehir merkezini yarına kadar temizleyeceğiz ondan sonra acil şekilde kapalı mahalle yollarını da açacağız" dedi.

Belediye ve il özel idare ekipleri ile çevre ilçe belediyelerinden gelen iş makineleri, iş yerlerinin temizlenmesi, biriken su ve molozun tahliyesi ile kapalı yolların açılması için eş zamanlı çalışıyor. Yetkililer, hava koşullarının izin vermesi durumunda önceliğin insan hayatı ve ulaşımın sağlanması olduğunu, ardından hasar tespit ve destek çalışmalarına geçileceğini vurguluyor.

Vatandaşlara temizleme çalışmaları sırasında dikkatli olmaları, elektrik ve gaz bağlantılarını kontrol etmeden iş yerlerine girmemeleri, zarar gören malzemeler için yetkililerle iletişime geçmeleri yönünde uyarılar yapıldı. İlçede temizlik ve toparlanma çalışmaları sürerken, yetkililer yeniden oluşabilecek yağış riskine karşı teyakkuzda kalacaklarını belirtiyorlar.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ RİZE'NİN İYİDERE VE PAZAR İLÇELERİNDE SEL VE SU BASKINLARINA NEDEN OLURKEN, İLÇE MERKEZLERİNDE SEL SULARI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇEKİLDİ. SEL SULARININ ÇEKİLMESİ İLE BİRLİKTE İSE İŞ YERLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.