Pazar'da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor: hasar tespiti ve acil müdahaleler hızlandı

Pazar ilçesinde hasar tespit çalışmaları sahada ilerliyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş evvelsi gün etkili olan yoğun yağışın ardından en çok etkilenen ilçelerden biri olan Pazar merkezinde incelemelerde bulundu. Baydaş, ilçe merkezindeki çarşıda yoğun su baskınları ve altyapı tahribatı olduğunu belirtti.

Vali Baydaş, il genelinde yaşanan afet sonrası yapılan ilk değerlendirmede can kaybı olmadığını vurguladı ancak altyapı ve iş yerlerinde önemli maddi zararlar bulunduğunu ifade etti.

saha ekipleri ve koordinasyon:

Hasar tespit çalışmalarına AFAD ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri başladı. Baydaş, derelerdeki tıkanıklıkların ilçe merkezini özellikle etkilediğini, iki derede akış güzergâhının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Çalışmalarda Devlet Su İşleri, İller Bankası ve Pazar Belediyesi ekipleri koordineli şekilde hareket ediyor. Baydaş, geçişi rahatlatacak kısa vadeli tedbirlerin hemen hayata geçirileceğini, menfez ve ana dere bağlantılarının temizlenmesine öncelik verileceğini belirtti.

acil yardım, boşaltılan evler ve ulaşım durumu:

Hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından, etkilenen vatandaşlara yönelik desteklerin hızla başlatılacağı bildirildi. Baydaş, tespit edilenlerin pazartesiden itibaren acil yardım ödenekleri alacağını ve altyapıdaki acil onarımların önceliklendireceğini açıkladı. Plan-proje gerektiren çalışmalara da eş zamanlı başlanacağı kaydedildi.

Yoğun yağış nedeniyle vatandaşların başka bölgelere sevk edilmediği, ancak tedbir amacıyla yaklaşık 40 civarında evin geçici olarak boşaltıldığı ifade edildi. Ulaşım açısından ise şu an için kayda değer bir sorun olmadığı bildirildi.

Baydaş, İyidere ve Pazar ilçelerinin en fazla etkilenen yerler olduğunu; Derepazarı’nın da kısmen etkilendiğini söyledi. Hasar tespit çalışmaları sonucu ortaya çıkacak rakamların hafta içinde netleşeceği belirtildi.

Vatandaşlara su kullanımı uyarısı

Vali Baydaş, yoğun yağış sonrası çeşme suyu ve yerel bağlantılarla şebeke suyu kullanan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Baydaş, bu tür durumlarda suların bulanıklaşabileceğini ve başka suların karışabileceğini hatırlattı.

Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar kısa vadeli tedbirleri uygulamaya koyarken, hasar tespitlerinin tamamlanmasıyla birlikte onarım ve destek süreçlerinin hızlandırılacağı vurgulandı.

RİZE VALİSİ İHSAN SELİM BAYDAŞ, YOĞUN YAĞIŞTAN EN FAZLA ETKİLENEN İLÇELERDEN PAZAR’DA İNCELEMELERDE BULUNDU