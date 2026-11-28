Hayrabolu pazarında yaşanan yunuslu operasyon

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde semt pazarında meydana gelen yankesicilik olayı üzerine Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti. Yapılan teknik ve saha incelemeleri sonrası şüphelilerin kimlikleri tespit edilip ilçeye giriş yaptıkları belirlendi.

Kovalamaca ve yakalama:

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler, içinde bulundukları araçla Malkara yönüne doğru kaçmaya başladı. Yaklaşık 23 kilometre süren takip sonucu araç, Malkara ilçesine bağlı Karacagür Mahallesi çıkışında durduruldu. Olay yerinde görevli ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan Ç.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aynı araçta bulunan diğer üç şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve karar:

Savcılık talimatıyla yapılan yasal işlemler neticesinde şüphelilerden S.M. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan diğer iki şüpheli E.Ç. ve H.İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma, Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüyor; yetkililer, pazar yerlerinde ve toplu alanlarda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

HAYRABOLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SEMT PAZARINDA YAŞANAN YANKESİCİLİK OLAYININ AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. YAPILAN İNCELEMELERDE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERİN İLÇEYE GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ.