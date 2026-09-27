pazarlar er meydanında başpehlivan osman kan oldu

Pazarlar 1. Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Osman Kan

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Pazarlar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Pazarlar Yağlı Güreşleri, Üçoluk Er Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplam 361 pehlivan çıkarma yaptı ve gün boyu süren müsabakalar büyük ilgi gördü.

Final karşılaşması ve dereceye girenler:

Başpehlivanlık finalinde Antalya Muratpaşa Belediye Spor Kulübü güreşçisi Osman Kan ile Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Tufan Güzel kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen ve puanlamaya uzayan müsabakayı kazanan Osman Kan, 1. Pazarlar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Mehmet Yeşil Yeşil ile Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Bekir Car Özturgut paylaştı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, protokol ve yöresel vurgular:

Etkinliği Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda güreşsever takip etti. Başkan Bilal Demirci, organizasyon boyunca vatandaşlarla ve güreşseverlerle bir araya geldi ve yağlı güreşin ilçede yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Organizasyonun sonunda söz alan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci şunları ifade etti: "Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlar, bu sene birincisini düzenlediğimiz Pazarlar Yağlı Güreşleri’nde umarım gerek seyircilerimiz gerekse güreşseverlerimiz ziyadesiyle memnun olmuştur. Burayı güzelleştiren peygamber sporu, ata sporu, geleneksel sporun pehlivanları; en minik boydan bugünkü başpehlivanlara kadar olayın merkezinde onlar var. Onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık versin. Umuyoruz Pazarlar Er Meydanı’nda güreşen bu güreşçilerimizi hep birlikte izleyeceğiz ve destekleyeceğiz. Yolları açık olsun. Onları Kırkpınar’da başpehlivan olarak görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl ikincisini düzenleyeceğimiz, Rabbim sağlık verirse yeni organizasyonda yine buluşacağız. Emekleri geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum".

Etkinlik, hem yerel spor kültürünü öne çıkarmayı hem de genç kuşakları ata sporuna teşvik etmeyi amaçlayan bir organizasyon olarak değerlendirildi. Gün boyu süren müsabakalar ve protokolün yoğun katılımı, Pazarlar Yağlı Güreşleri'nin bölgedeki önemini vurguladı.

Boylar ve şampiyonlar:

Pazarlar 1. Yağlı Güreş müsabakalarında boylarına göre şampiyon olan isimler şu şekilde belirlendi:

Ayak Boyu: Muhammet Ceylan

Minik bir Boyu: Polat Ayvazoğlu

Minik İki Boyu: Bulut Yaman

Teşvik Bir Boyu: Mustafa Süttaş

Teşvik İki Boyu: Yusuf Özöner

Tozkoparan Boyu: Mansur Mansuroğlu

Deste Küçük Boyu: Hasan Hüseyin Şahin

Deste orta Boyu: Ali Demircan

Deste büyük Boyu: Ömer Faruk Acar

Küçük orta büyük Boyu: Mikrail Bilen

Küçük orta küçük Boyu: Batuhan Öztürk

Organizatörler, etkinliğin geleneksel sporun canlı tutulması ve gençlerin spora yönlendirilmesi açısından sürdürülebilirliği için önümüzdeki yıllarda da benzer organizasyonların düzenleneceğini belirtti.

KÜTAHYA’NIN PAZARLAR İLÇESİNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN 1. PAZARLAR YAĞLI GÜREŞLERİ BÜYÜK BİR HEYECANA SAHNE OLDU. 361 SPORCUNUN KIYASIYA MÜCADELE ETTİĞİ ORGANİZASYONDA FİNALDE RAKİBİNİ YENEN OSMAN KAN BAŞPEHLİVAN OLDU.