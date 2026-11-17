pazarlar’da taekwondo kampı başladı:

Pazarlar Spor Lisesi ve Bursa Mavi Kelebekler Taekwondo Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Taekwondo Kampı, ilçede ilk kez hayata geçirildi. Organizasyon, Pazarlar Spor Lisesi Spor Salonunda gerçekleştiriliyor ve kamp 15-16-17 Kasım tarihlerinde devam edecek.

kamp detayları:

Kampa; Bursa, Konya, Ankara ve Kütahya illerinden gelen yıldız ve genç kategorisindeki sporcular katılıyor. Sorumluluğunu Milli Takım Antrenörü Nevzat Yaşar'ın üstlendiği organizasyon, teknik yönlendirme ve ortak antrenman programlarıyla sporcuların performansını geliştirmeyi hedefliyor.

İlçe daha önce geçen yaz döneminde 200 kişilik karate ve 10 kişilik güreş kampına ev sahipliği yapmış, bu etkinlikle birlikte spor kampı faaliyetlerini sürdürdüğünü göstermiştir.

organizasyon ve amaç:

Kamp, Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi, Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle yürütülüyor. Destek veren kurumlar, altyapı ve lojistik sağlama konularında iş birliği yapıyor.

Kampın açılışında konuşan Nevzat Yaşar, farklı illerden gelen sporcuların ortak çalışmasının teknik becerileri artıracağı ve aralarındaki dostluk ile aidiyet duygusunu güçlendireceğini vurguladı. Yaşar, federasyon başkanlığına 2024 Ekim ayında seçilen Bahri Tanrıkulu'nun genç sporculara verdiği öneme dikkat çekerek, 'Onlar bizim geleceğimiz' vizyonunun takip edildiğini belirtti.

Yaşar konuşmasının sonunda organizasyona katkı veren kurumlara teşekkür ederek tüm sporculara başarılar diledi.

KÜTAHYA'NIN PAZARLAR İLÇESİNDE, PAZARLAR SPOR LİSESİ VE BURSA MAVİ KELEBEKLER TAEKWONDO KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN YILDIZLAR VE GENÇLER TAEKWONDO KAMPI BAŞLADI.