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Pazarlarda dikkat çeken şifalı kudret narı Aydın'da tezgahları süslüyor

Anavatanı Hindistan olan kudret narı Aydın pazarlarında yerini aldı; üreticiler faydalarını anlatıyor, tanesi 30-50 TL arasında satılıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pazarlarda dikkat çeken şifalı kudret narı Aydın'da tezgahları süslüyor

Pazarlarda dikkat çeken kudret narı:

Anavatanı Hindistan olarak bilinen kudret narı, Aydın pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Özellikle sindirim sistemine iyi geldiği söylenen bitki, üreticilerin gözünde hem sağlık hem de gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Efeler ilçesi kırsal Dağeymiri Mahallesi'nden getirilen ürünler pazar alanında canlı rengiyle dikkat çekiyor.

Kullanım alanları ve öneriler:

Uzun yıllardır tezgah açan üretici Raziye Ay, kudret narının faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirtiyor. Kaynağa göre bitkinin en çok mide ağrısı, mide şişkinliği ve prostat sorunlarına iyi geldiği dile getiriliyor. Günlük kullanım için önerilen yöntemlerin başında, sabah aç karnına her gün bir kaşık tüketmek geliyor. Hemen tüketilecekse tahta kaşıkla ezilip bal ile karıştırılarak yenmesi tavsiye ediliyor.

Saklama ve pazar bilgileri:

Uzun süreli kullanım amaçlandığında üretici, kudret narının zeytinyağına koyularak karanlık bir ortamda bir ay bekletilmesini öneriyor; ardından ezilip kavanozda saklanabiliyor. Bitkinin çoğunlukla tamamının tüketilebildiği, ancak içinde sert bir kısmın olduğu ve onun yenmediği belirtiliyor. Pazar satışlarında ürün, ebatına göre tanesi 30 ile 50 TL arasında alıcı buluyor ve tezgah sahipleri bu talebin son dönemde arttığını ifade ediyor.

ANAVATANI HİNDİSTAN OLARAK BİLİNEN VE PEK ÇOK HASTALIĞA FAYDALI OLDUĞU SÖYLENEN KUDRET NARI...

ANAVATANI HİNDİSTAN OLARAK BİLİNEN VE PEK ÇOK HASTALIĞA FAYDALI OLDUĞU SÖYLENEN KUDRET NARI, AYDIN’DA PAZAR TEZGAHLARINI SÜSLEMEYE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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