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pazaryeri öğretmenevi müdür yardımcısı hastanede hayatını kaybetti

Bilecik'te 13 Eylül'de Bozüyük-Eskişehir D-650'de meydana gelen kazada ağır yaralanan Pazaryeri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Bünyamin Toksöz hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

pazaryeri öğretmenevi müdür yardımcısı hastanede hayatını kaybetti

kaza ve ilk müdahale:

13 Eylül günü Bozüyük - Eskişehir D-650 kara yolu Karaköy köyü Derbent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Keziban Toksöz (53) idaresindeki 11 AAC 815 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki refüje çarptı.

Kazada sürücü Keziban Toksöz ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin Toksöz (60) yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

hastaneye sevk ve vefat:

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pazaryeri Öğretmenevi Müdür Yardımcısı olan Bünyamin Toksöz, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN MÜDÜR YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN MÜDÜR YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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