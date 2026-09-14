Pazaryeri OSB'de imar yoluna sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım güçlendiriliyor

Pazaryeri OSB'de sıcak asfalt çalışmaları sahada değerlendirildi

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve OSB Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Saha gezisinde yetkililerden proje ilerleyişi ve çalışma takvimi hakkında bilgi alındı.

Çalışmanın kapsamı:

Bölgede 17 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki imar yolunda sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Yapılan müdahale, OSB içindeki ana ulaşım hattının standartlarını yükseltmeyi ve lojistik erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirilen bu çalışmanın ilçemizin sanayi altyapısına ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan yatırımın ilçemize, sanayicilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum".

Yetkililer, tamamlandığında yolun hem ağır taşıt trafiğine dayanımının artacağını hem de bölgedeki yatırım cazibesinin güçleneceğini belirtti. Projenin OSB içi ulaşımda süreklilik ve güvenliği artırması bekleniyor.

PAZARYERİ OSB'DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI İNCELENDİ