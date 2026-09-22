Dolar 48,8137 +0,01%
Euro 55,8557 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.869,56 -0,15%
EUR/USD 1,1440 -0,25%
Brent Petrol 99,81 -0,53%
--°

Pazaryeri'nde eğitim camiasında üzüntü: okul müdürü evinde hayatını kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı Köyü'nde 56 yaşındaki okul müdürü Ali Satefoğlu, evinde ölü bulundu; ilk değerlendirme kalp krizi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Pazaryeri'nde eğitim camiasında üzüntü: okul müdürü evinde hayatını kaybetti

Pazaryeri'nde eğitim camiasında üzüntü: okul müdürü evinde hayatını kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı Köyü'nde yaşayan öğretmenler, haber alamadıkları meslektaşları için endişelendi. Durumu bildiren arkadaşlarının haber vermesi üzerine evde yaşayan annesi odaya girdiğinde oğlunun hareketsiz olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve jandarma, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ortaya çıkışı:

Yakın çevresinden haber alamayan öğretmen arkadaşlarının bildirmesiyle eve gelen annenin bulguları sonrası çağrılan acil sağlık ekipleri, Ali Satefoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk değerlendirmede ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

Mesleki geçmişi ve soruşturma:

Hayatını kaybeden kişinin 56 yaşında olduğu ve halen Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu müdürü olarak görev yaptığı, daha önce de Pazaryeri İlköğretim Okulu'nda müdürlük yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

OKUL MÜDÜRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

OKUL MÜDÜRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu
images

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe
images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği