Pazaryeri'nde eğitim camiasında üzüntü: okul müdürü evinde hayatını kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı Köyü'nde yaşayan öğretmenler, haber alamadıkları meslektaşları için endişelendi. Durumu bildiren arkadaşlarının haber vermesi üzerine evde yaşayan annesi odaya girdiğinde oğlunun hareketsiz olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve jandarma, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ortaya çıkışı:

Yakın çevresinden haber alamayan öğretmen arkadaşlarının bildirmesiyle eve gelen annenin bulguları sonrası çağrılan acil sağlık ekipleri, Ali Satefoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk değerlendirmede ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

Mesleki geçmişi ve soruşturma:

Hayatını kaybeden kişinin 56 yaşında olduğu ve halen Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu müdürü olarak görev yaptığı, daha önce de Pazaryeri İlköğretim Okulu'nda müdürlük yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

OKUL MÜDÜRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU