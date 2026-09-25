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Pazaryerindeki ölümle sonuçlanan kavga: sanıklar duruşmada pişmanlık dile getirdi

Kastamonu Kuzeykent'te 13 Aralık 2025'teki pazaryeri kavgasında bir kişinin ölümüyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü; sanıklar pişmanlık belirtti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pazaryerindeki ölümle sonuçlanan kavga: sanıklar duruşmada pişmanlık dile getirdi

Kastamonu'da pazaryeri kavgasının yargı süreci devam ediyor

Kastamonu'da 13 Aralık 2025 tarihinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryeri'nde çıkan kavgada, berber Cihan Çalışır'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği, kardeşi Cüneyt Çalışır'ın ise yaralandığı olayın davası Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdü.

olaya ilişkin ayrıntılar:

Edinilen bilgilere göre, daha önce husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cihan Çalışır yaşamını yitirirken, kardeşi Cüneyt Çalışır tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.C.Ç. tutuklandı ve şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

sanıkların savunması ve duruşma:

Duruşmada söz alan mağdurun annesi, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık M.C.B., güvenlik kamerası kayıtlarına atıf yaparak, "Benim öldürmek istemediğim görüntülerde de belli oluyor. Olaydan dolayı çok pişmanım. Çok özür dilerim, elimden bir şey gelmiyor. Maktulün ailesine de başsağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

H.E.G., olayların bu noktaya geleceğini bilseydi oraya gitmeyeceğini söyleyerek "Çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi. V.Y.B. ile Z.C.Ç. de yaşananlardan ötürü üzgün ve pişman olduklarını belirtti; her iki sanık da maktulün ailesine başsağlığı diledi ve tahliye talep etti.

Sanık avukatları, davada dinlenmemiş bir tanığın beyanının alınması yönünde mahkeme heyetine talepta bulundu. Heyet, bu talebi kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmada kaydedilen pişmanlık ifadeleri ve tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme süreci yeniden şekillenecek; sonraki oturumda eksik kalan delillerin tamamlanması bekleniyor.

KASTAMONU’DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ TUTUKLANAN 4 SANIĞIN...

KASTAMONU’DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ TUTUKLANAN 4 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ. DURUŞMADA SAVUNMA YAPAN SANIKLAR, HAYATINI KAYBEDEN CİHAN ÇALIŞIR’IN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK YAŞANAN OLAYDAN DOLAYI PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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