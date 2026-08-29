Pazaryeri'ne okuyan bir anıt: Semih Orman adına kütüphane projesi

Pazaryeri ilçesinde, Türkiye İnsani Müdahale (TİM) Arama Kurtarma Derneği ile Pazaryeri Kaymakamlığı arasında, 2025 yılının Eylül ayında hayatını kaybeden Arama Kurtarma Direktörü şehit Semih Orman anısına okul bünyesinde kütüphane kurulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Kütüphanenin amaçları:

Atatürk Ortaokulu'nda hayata geçirilmesi planlanan kütüphaneyle öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, kitap okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesi ve okulda kalıcı bir eğitim alanı oluşturulması hedefleniyor. Proje, hem anı yaşatmayı hem de eğitim ortamını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

protokol töreni ve destekçiler:

İmzaların atıldığı programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile TİM Derneği Başkanı Abdullah Usanmaz katıldı; Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de projeye destek verdi. Kütüphane çalışmaları tamamlandığında öğrenciler için önemli bir okuma ve araştırma alanı oluşturulması bekleniyor.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İlçemize böylesine anlamlı bir projeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanemizin öğrencilerimizin kitapla, bilgiyle ve eğitimle daha güçlü bir şekilde buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda Semih Orman’ın isminin ve hatırasının burada yaşatılacak olması projeyi bizim için daha da anlamlı kılıyor. Bu değerli projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Türkiye İnsani Müdahale Derneği’ne ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

PAZARYERİ’NDE ŞEHİT SEMİH ORMAN’IN ANISINI YAŞATACAK KÜTÜPHANE İÇİN İMZALAR ATILDI