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Peçetelere gizlenmiş 4 milyon liralık sentetik kannabinoid ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda 43 farklı boyuta emdirilmiş sentetik kannabinoid ve yaklaşık 4 milyon TL'lik malzeme ele geçirildi; H.S. tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Peçetelere gizlenmiş 4 milyon liralık sentetik kannabinoid ele geçirildi

Peçetelere emdirilmiş maddeler ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen H.S. (35) tespit edildi. Ekipler, şüphelinin yolcu otobüsüyle Düzce güzergâhından geçeceği bilgisini alarak izleme başlattı ve 2 Ekim saat 23.45 sıralarında Düzce Otobüs Terminali'nde şüpheliyi yakaladı.

Ele geçirilen malzeme ve piyasa değeri:

Yapılan aramalarda, 43 farklı boyuttaki peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ele geçirilen maddelerin piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olarak belirlendi.

Soruşturma süreci ve yasal işlem:

Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON...

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON TL OLAN VE PEÇETELERE EMDİRİLMİŞ SENTETİK KANNABİNOİD HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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