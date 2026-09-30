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Peçeteye emdirilmiş 900 içimlik ele geçirildi: Sandıklı'da 2 kişi tutuklandı

Sandıklı'da düzenlenen operasyonda peçeteye emdirilmiş 900 içimlik uyuşturucu, 6 pipe ve 1 tabanca ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Peçeteye emdirilmiş 900 içimlik ele geçirildi: Sandıklı'da 2 kişi tutuklandı

operasyon ve ele geçirilen materyaller:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' şüphesiyle takibe aldıkları M.A. ve Y.S. isimli şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucuya yönelik arama çalışmaları gerçekleştirildi.

arama sırasında bulunanlar:

Ekiplerin yaptığı aramada, A4 tabir edilen peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan 6 adet pipe ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Bulunan maddeler ve materyaller emniyet kayıtlarına geçirildi.

adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece M.A. ve Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yetkili birimlerce incelemelerin devam ettiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN SANDIKLI İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA...

AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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