Pedalın ritmiyle 85 yaşında sağlığını koruyan Hacı Bayram

Antakya sokaklarının tanıdığı bir isim

Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız, yaklaşık 35 yıldır günlük hayatını bisikletle sürdürüyor. Ulaşım masrafı ödemeden, enerjisini pedala vererek geçen hayatında günde ortalama 20 kilometre yol kat ettiğini söylüyor.

Bisikletin hikayesi:

Yıldız, Elazığ'dan Hatay'a 1958 yılında geldiklerini, yıllar içinde ulaşım tercihini değiştirdiğini anlatıyor. Bir dönem taksi kullandığını, ancak mazot masrafı ve kaza riskleri nedeniyle bisiklete yöneldiğini belirtiyor. Kızının ilk maaşıyla aldığı bisikletin ardından, kızının emekli olduğunda kendisine yeni bir bisiklet daha aldığı anısını paylaşıyor. Sözlerine sık sık döndüğü ifadesi ise şu: 'Ne mazot derdi var ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz'.

Günlük rutin ve çalışma hayatı:

Hacı Bayram, camiye gitmekten su tesisatçılığına kadar çeşitli işler için bisikletini kullanıyor. Evinden camiye geliş süresini yaklaşık 5 dakika ve mesafesini 1,5 kilometre olarak veriyor; gidiş-dönüş hesaplarıyla sadece namaz için bile günlük yaklaşık 6 kilometre yaptığı bilgisini paylaşıyor. Köy yolculuklarıyla birlikte günlük mesafesi düzenli olarak 10 kilometreye ulaşıyor, kimi günler saydığında 19 kilometreye kadar çıktığını aktarıyor. Hatta kimi zaman üniversiteye kadar gidip geldiğini belirtiyor.

Arkadaşlarının 'sıra sana geldi' şakalarına karşılık esprili cevaplar veren Yıldız, 'Daha 100 yaşımı doldurmadım, 100 yaşımı doldurmadan ölmeyeceğim' diyerek yanıt veriyor ve annesinin 104 yaşında vefat ettiğini hatırlatarak uzun yaşam beklentisini paylaşıyor. Yıldız, kendisini genç ve diri tutan şeyin bisiklet sürmek olduğunu vurguluyor.

Yılların alışkanlığı haline gelmiş bu ulaşım tercihi, hem maliyet açısından tasarruf sağlıyor hem de Yıldız'ın fiziksel canlılığını korumasına katkıda bulunuyor. Antakya sokaklarında sıra dışı olmayan bir görüntü haline gelen yaşlı adamın hikayesi, bisikletin basit ama etkili bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor.

HATAY’DA YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ HACI BAYRAM YILDIZ, YAKLAŞIK 35 YILDIR BİSİKLET KULLANARAK İŞE, CAMİYE VE ÇEVRE MAHALLELERE GİDİP GELİYOR. İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN SAĞLIĞINI KORUYARAK BİSİKLETİN ÜSTÜNDEN İNMEYEN YILDIZ, GÜNDE YAKLAŞIK 20 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR.