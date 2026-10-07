Pediatrik solunum tanısında güç: BUÜ'ye yeni test cihazı

Pediatrik solunum tanısında yerel destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, hayırsever iş insanı Mehmet Akif Göksu tarafından bağışlanan Pediatrik İOS Solunum Fonksiyon Testleri Sistemi ile teknolojik altyapısını güçlendirdi. Bağış nedeniyle düzenlenen törende bağışçıya teşekkür plaketi takdim edildi.

Tören ve katılımcılar:

Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez, bağışçı Mehmet Akif Göksu ve akademisyenler katıldı. Rektör Yılmaz, tıp fakültesi hastanesinin yarım asırlık geçmişine dikkati çekerek, binanın fiziki yıpranması ve tıbbi cihazların yenilenme ihtiyacı nedeniyle yapılan bağışların önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, kamu bütçesinin sınırlı olduğuna işaret ederek, hayırseverlerin sunduğu desteğin hem sağlık hizmeti kalitesini artırdığını hem de üniversitenin imkanlarını güçlendirdiğini belirtti ve bağışçı ile katkı veren akademisyenlere teşekkür etti.

Bölgesel hizmet ve etkileri:

Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez, bağışın bölüm için taşıdığı önemi anlattı. Canıtez, merkezlerinin Güney Marmara Bölgesi’nde yaklaşık 6 milyon nüfusa hizmet verdiğini ve bölgedeki 6 il içinde bu alanda hem akademik faaliyet hem de sağlık hizmeti sunan tek merkez olduklarını vurguladı. Yapılan katkının, sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kapsamını artıracağını ifade etti.

Bağışçının hedefleri ve iş birliği:

Hayırsever bağışçı Mehmet Akif Göksu, savunma sanayisinde AR-GE faaliyetleri yürüten firması aracılığıyla yerli teknolojiye katkı sunduklarını söyledi. Göksu, tıp fakültelerine ve sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladığını belirterek, çalışanlarını lisansüstü eğitime teşvik ettiklerini ve BUÜ ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

2020 yılında kurulan ve Türkiye genelinde yalnızca 12 üniversite hastanesinde yer alan Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, 0-18 yaş grubundaki hastaların akciğer ve solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavisini üstleniyor. Doç. Dr. Yakup Canıtez başkanlığında ve 5 uzman hekim ile çalışmalarını sürdüren bölüm, yeni pediatrik test sistemi sayesinde tanı süreçlerinde daha gelişmiş bir teknolojik altyapıya kavuşmuş oldu.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) HASTANESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALINA, HAYIRSEVER İŞ İNSANI MEHMET AKİF GÖKSU TARAFINDAN "PEDİATRİK İOS SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ SİSTEMİ" KAZANDIRILDI. CİHAZ BAĞIŞI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE HAYIRSEVER BAĞIŞÇIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ.