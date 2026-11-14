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Pelitköy terfi merkezi yenilendi: Burhaniye atıksu altyapısı güçlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, Pelitköy İçmekent atıksu terfi merkezindeki eski pompaları yeni nesil pompalarla değiştirip altyapıyı güçlendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Pelitköy terfi merkezi yenilendi: Burhaniye atıksu altyapısı güçlendi

Pelitköy terfi merkezi yenileme çalışması tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, Burhaniye Pelitköy Mahallesi'nde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, İçmekent Atıksu Ana Terfi Merkezi'nde kapsamlı bir pompa yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde yürütüldü.

Tesiste bulunan ve işletme süreçlerinde sık arızaya yol açan eski üniteler, ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sökülerek yeni nesil atıksu pompaları ile değiştirildi. Yapılan müdahale, sistemin sürekliliğini sağlamayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

yapılan değişiklikler:

Değişim kapsamında pompa ünitelerinin tamamı yenilendi ve gerekli bağlantı, kontrol ile koruma ekipmanları güncellendi. Yenileme çalışmaları sırasında altyapının diğer bileşenleri de gözden geçirilerek bakım gerektiren noktalar tespit edildi ve onarım planları yapıldı. Operasyonel kesintilerin en aza indirilmesi için çalışmalar planlı şekilde yürütüldü.

beklenen faydalar:

Yenilemenin ardından atıksu altyapısının daha verimli ve güvenilir çalışması, muhtemel çevre sorunlarının önüne geçilmesi ve bakım-onarım maliyetlerinde azalma bekleniyor. Ayrıca, arızalara bağlı iş gücü kayıplarının azaltılması da yatırımın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Büyükşehir Burhaniye Koordinatörü Oktay Erbalaban, BASKİ ekiplerinin ilçenin farklı mahallelerinde altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Pelitköy'deki yenilemenin bölgenin atıksu sistemini güçlendirme yatırımları arasında olduğunu vurguladı. Erbalaban, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ'nin ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı yatırımlarını sürdürerek Burhaniye'nin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu müdahale, bölgesel hizmet kalitesinin korunması ve çevresel risklerin azaltılması yönünde atılmış somut adımlardan biri olarak kayda geçti.

TERFİ İSTASYONU YENİLENDİ

TERFİ İSTASYONU YENİLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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