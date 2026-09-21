Pencere önünde oyun anı kaza: 2 yaşındaki çocuk 3. kattan ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğleden sonra yaşanan kazada, 2 yaşındaki Ali A. apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi:

Kaza, saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Miğfer Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çocuk, pencere önüne tırmandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alıp kaza ile ilgili inceleme başlattı.

YARALI ÇOCUK, AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI