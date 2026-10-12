Dolar 49,3409 -0,04%
Euro 55,1843 +0,24%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.650,91 +0,05%
EUR/USD 1,1178 +0,16%
Brent Petrol 105,41 -1,16%
--°

Penceredeki çocuk görüntüsü Efeler'de alarma neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3'üncü kattaki pencereden görülen 5 yaşındaki çocuk için gelen ekipler, evde başka kişilerin olduğunu belirleyip aileyi uyardı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Penceredeki çocuk görüntüsü Efeler'de alarma neden oldu

olayın özeti:

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2057 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda, 3'üncü kattaki pencereden dışarı bakan 5 yaşındaki N.S.'yi gören çevre sakinleri endişelendi. Vatandaşların seslenmelerine çocuk yanıt vermeyince, mahalle sakinleri 112'yi arayarak yardım istedi.

ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla yükselerek pencereden içeriye baktı ve içeride başka kişilerin bulunduğunu tespit etti. Ardından ekipler merdivenli araçla aşağıya indi.

Polis ekipleri dairenin kapısını açtırarak içeridekilerle görüşme yaptı. Yapılan görüşme ve kontrollerde, küçük çocuğun evde tek başına olmadığı ve annenin bir arkadaşı tarafından gözetildiği anlaşıldı. Anneye polis tarafından gerekli uyarılar yapıldı.

güvenlik ve son durum:

Olayda çocuğun mahsur kalmadığının belirlenmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeden ayrıldı. Yetkililer, benzer durumlarda komşuların duyarlı davranmasının önemine dikkat çekti.

Olayın ayrıntıları arasında, annenin yorgun olduğu için çocuğu arkadaşına emanet edip uyuduğu; komşuların pencereden gözüken çocuğa ulaşamayınca tedirginlik yaşadığı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle durumun kısa sürede netlik kazandığı yer aldı. Yetkililer, çocuk güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN 3&#039;ÜNCÜ KATINDAKİ EVİN PENCERESİNDE GÖRÜLEN 5...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDAKİ EVİN PENCERESİNDE GÖRÜLEN 5 YAŞINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUK, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİRDİ. ÇOCUKLA İLETİŞİM KURAMAYAN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SEVK EDİLEN İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ, KÜÇÜK ÇOCUĞUN EVDE YALNIZ OLMADIĞINI BELİRLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası