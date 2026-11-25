Pendik ile Şile arasındaki ormanların kırağı havadan görüntülendi:

Gece etkili olan soğuk hava, Pendik'in Göçbeyli Mahallesi ile Şile arasındaki ormanlık alanlarda kırağı oluşmasına neden oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağaçların dalları ve zemindeki bitki örtüsü ince buz kristalleriyle kaplandı; bölge beyaza bürünerek farklı bir görünüm kazandı.

orman dokusundaki değişim:

Kırağın oluşturduğu ince buz tabakası, farklı ağaç türlerinin ve alt örtünün renklerini öne çıkardı. Sabah ışığıyla birleşen kristaller, ormanlık alanda hem dokusal hem de ton olarak zenginleşmiş manzaralar ortaya çıkardı.

görüntüleme ve kayıt çalışması:

Bölgedeki beyaz örtü, dron ile havadan kaydedildi. Kayıtlar, kırağın ağaçlar ve bitki örtüsü üzerindeki etkisini belgeleyerek bölgenin görsel izlenimini güçlendirdi.

SOĞUK HAVA, PENDİK'İN GÖÇBEYLİ MAHALLESİ İLE ŞİLE ARASINDAKİ ORMANLIK ALANLARDA KIRAĞI OLUŞTURDU