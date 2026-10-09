Pendikspor cephesinden üzüntü: Sivas maçında kırmızı kart dönüm noktası

Maç değerlendirmesi
Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanan ve deplasmanda Sivasspor'a 4-1 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Eskiköy, karşılaşmayı özetlerken takımının performansına dair samimi ifadeler kullandı: "Sivas’ı tebrik ediyorum net bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü bir maç oldu." Teknik direktör, ilk yarıda skoru eşitleme fırsatlarının olduğunu da vurguladı.
Kırmızı kartın etkisi:
Maçın dönüm noktası olarak vurgulanan unsurun kırmızı kart olduğunu belirten Eskiköy, oyuncunun hakeme hakaret ettiği için gönderildiğini aktardı: "Kolay bir kırmızı kart gördük. Çok kolay 10 kişi kaldık."
Sonuç ve değerlendirme:
Eskiköy, sonuçtan dersler çıkaracaklarını ve rakibi tebrik ettiğini yineleyerek konuşmasını sonlandırdı: "Sivas’ı tebrik ediyorum." Teknik ekip için üzücü bir gece olduğunu kaydetti.
PENDİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ UMUT ESKİKÖY
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