Pendikspor'da Umut Eskiköy: hakimiyeti skora çeviremedik, gençlerden umutlu

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip oyunu büyük ölçüde kontrol etti; topa sahip olma oranı yüzde 70-75’e yakın olarak dikkat çekti. Üçüncü bölgede rakibe göre daha fazla giriş yapıldı, birçok şut üretildi ve rakibe net şut fırsatı verme konusunda başarılı olundu.

Ancak ilk yarıda kurulan hakimiyet skora taşınamadı. İkinci yarıda oyun daha dengeli, karşılıklı ataklarla geçti ve maçın temposu değişti. Bu değişim, teknik ekip ve oyuncular açısından çözüm gerektiren bir tablo ortaya koydu.

eskiköy'ün değerlendirmesi:

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk, 1 puana sevinmiyoruz" diyerek takımının beklentisinin galibiyet olduğunu vurguladı. İlk yarıda oyunu domine ettiklerini, doğru konumlanma ve geçişleri engelleme konusunda başarılı olduklarını ancak üçüncü bölgede üretkenliğin yeterli olmadığını söyledi.

Eskiköy, golü yedikten sonra takımın verdiği tepkinin olumlu olduğunu; yapılan oyuncu değişikliklerinin galibiyete yönelik olduğunu ifade etti. Öte yandan sahaya alınan genç oyuncular için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ikinci yarıdan sonra detaylı analizlerin yapılacağını aktardı.

Teknik direktör ayrıca, takımın kontrolü dışında gelişen oyundan memnun olmadıklarını ve önlerinde üç haftalık milli ara olduğunu; bu süreci daha iyi çalışıp daha iyi skorlar elde etmek için kullanacaklarını söyledi. Sözlerini, "Kimse bizi kolay yenemiyor, biz de kimseyi kolay yenemiyoruz. Bunu bir yerde yukarı doğru kırmak istiyoruz. İnşallah da onu yapacağız" diye tamamladı.

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, ilk yarıda oyunu tamamen domine ettiklerini ancak ikinci yarının karşılıklı hücum aksiyonları gerçekleştiğini belirterek, "Kazanmak istiyorduk, 1 puana sevinmiyoruz" dedi.