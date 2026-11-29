Pendikspor 3-0 Iğdır FK

Pendikspor, Trendyol 1. Lig 16. haftasında evinde ağırladığı Iğdır FK'yı etkili bir oyunla 3-0 mağlup etti. Mücadele beklendiği gibi tempolu başladı ve ilk yarıda alınan kararlar ile skor gelişimi Pendik lehine şekillendi.

maçın dönüm noktaları:

12. dakikada gelişen pozisyonda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu iyi takip eden Bekir Karadeniz, ceza yayı gerisinden yaptığı aşırtma vuruşla kaleci Szumski'nin uzanamadığı köşeye gönderdi ve Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Giovanni Crociata'nın elle müdahalesiyle başlayan tartışmalı pozisyonu hakem Doğukan Yıldırım önce ceza sahası dışında olarak değerlendirdi; VAR incelemesi sonrası karar değişti ve penaltı verildi. 26. dakikada penaltıyı kullanan Bekir'in ilk vuruşunu Szumski kurtardı, ancak dönen topu Bekir tamamlayarak skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarı sonunda hakem Doğukan Yıldırım, Kouagba'nın Efehan'a yaptığı müdahale için başlangıçta sarı kart gösterdi; VAR uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi ve kartın rengi kırmızıya çevrildi (45. dk).

İkinci yarıda Iğdır FK'nın baskı kurma çabaları, rakipten gelen sert müdahaleler ve kaleci Szumski'nin kritik kurtarışlarıyla karşılandı. 55. dakikada Thuram'ın yakın mesafeden şutunda Szumski topu çeldi ve Iğdır'ın umutları sınırlı kaldı.

59. dakikada orta sahada Efe Kaan Sıhlaroğlu'na verilen ikinci sarı ile Iğdır 10 kişi kaldı; ardından 63. dakikada Felix Ohene de ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını sahada 9 kişi bıraktı. Bu disiplin problemleri Pendikspor'un kontra ataklarına alan açtı.

81. dakikada Kerem'in sağ kanattan ortasında kalecinin uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Efehan Pekdemir, altıpas içinde soğukkanlı bir vuruşla skoru belirledi: 3-0.

kadrolar ve rapor:

Maç Pendik Stadyumu'nda oynandı. Hakem üçlüsü: Doğukan Yıldırım, Kerem Kalkan ve Demirhan Emir olarak görev yaptı. Pendikspor sahaya Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce (Berkay Sülüngöz dk. 67), Vinko Soldo, Samuel Abifade, Mesut Özdemir (Muhammed Kiprit dk. 87), Damir Hrelja (Emrah Başsan dk. 67), Bekir Karadeniz (Yekta Sönmez dk. 75), Hakan Yeşil (Onuralp Çakıroğlu dk. 75), Efehan Pekdemir ve Thuram on biriyle çıktı. Teknik direktör: Murat Şahin.

Iğdır FK ise Jakub Szumski, Serkan Asan (Efe Kaan Sıhlaroğlu dk. 46), Arda Öztürk, Loic Kouagba, Soner Gönül (Leandro Bacuna dk. 58), Doğan Erdoğan, Felix Ohene, Gökcan Kaya, Giovanni Crociata (Moustapha Camara dk. 79), Serdar Gürler (Devran Şenyurt dk. 65), Arda Çolak (Dino Hotic dk. 46) kadrosuyla mücadele etti. Teknik direktör: Kenan Koçak.

Goller: Bekir Karadeniz (12', 26') ve Efehan Pekdemir (81') Pendikspor adına kaydedildi. Iğdır FK'da Loic Kouagba (45'), Efe Kaan Sıhlaroğlu (59') ve Felix Ohene (63') kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı kart görenler arasında Taha Emre İnce, Efehan Pekdemir, Soner Gönül, Giovanni Crociata, Serdar Gürler ve Jakub Szumski yer aldı.

Maç genelinde Pendikspor'un hücum geçişleri ve rakibin eksik kaldığı anlarda etkili bitiriciliği belirleyici oldu. Iğdır FK ise aldıkları erken kırmızı kartlarla dengelerini kurmakta zorlandı ve maç sonuçlandı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 16. HAFTASINDA PENDİKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI IĞDIR FK'YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.