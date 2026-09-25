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Pendik'te caddeyi tedirgin eden bıçaklı şahsa özel harekat müdahalesi

Pendik'te Dedepaşa Caddesi'nde bıçakla dolaşan şahıs, ikna olmayınca havaya uyarı ateşi ve özel harekat müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pendik'te caddeyi tedirgin eden bıçaklı şahsa özel harekat müdahalesi

Pendik'te cadde üzerinde bıçak taşıyan şahıs polis ve özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirildi

Pendik Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi üzerinde elinde bıçakla dolaştığı görülen bir şahıs, çevredekilerin mutlaka polise bildirmesiyle müdahale sürecine girdi. Olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı ancak bu çabalar sonuç vermedi.

müdahalenin aşamaları:

İkna çabaları yetersiz kalınca görevliler güvenlik önlemlerini artırdı ve bölgeyi kontrol altına aldı. Polis ekipleri, durumun tehlikeli seyrettiği değerlendirmesiyle havaya uyarı ateşi açtı. İkna girişimleri devam ederken olay yerine takviye olarak özel harekat ekipleri sevk edildi.

şahsın etkisiz hale getirilmesi ve soruşturma:

Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şahsın elindeki bıçak alındı ve kişi etkisiz hale getirildi. Olay yerinde bulunanların ifadesine göre şahıs çevrede 'meczup' olarak tanınıyordu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı ve çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile tanık ifadeleri üzerinden olayın ayrıntılarını araştırıyor.

PENDİK&#039;TE CADDE ÜZERİNDE ELİNDE BIÇAKLA DOLAŞARAK ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN...

PENDİK'TE CADDE ÜZERİNDE ELİNDE BIÇAKLA DOLAŞARAK ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN ŞAHIS, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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