Cenaze töreni ve katılımcılar:

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tören, öğle namazının ardından Pendik Sahil Müftülük Camiinde gerçekleştirildi.

Cenaze törenine siyasi partilerin önde gelen isimleri ile belediye ve yerel yöneticiler katıldı. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya yer aldı. Ayrıca Ekren'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu.

Kaza, tedavi ve vefat:

Abidin Ekren, 9 Kasım'da Pendik Sabiha Gökçen bağlantı yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmış ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yürütülen tedavilere rağmen 17 Kasım tarihinde yaşamını yitirdi.

Defin işlemi ve son uğurlama:

Kılınan cenaze namazının ardından Ekren'in naaşı, törene katılanların ve ailesinin eşliğinde alınarak defin için Tavşantepe'deki aile kabristanına götürüldü ve burada toprağa verildi. Tören, yakın çevresinin ve siyasi temsilcilerin katılımıyla sonlandırıldı.

PENDİK'TE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASININ ARDINDAN AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN CHP PENDİK İLÇE BAŞKANI ABİDİN EKREN, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.