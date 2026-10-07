Pendik'te freni boşanan hafriyat kamyonu binaya girerek işyeri ve daireye zarar verdi

Pendik'te freni iddia edilen arıza sonrası kamyon binaya girdi

Kaza, saat 15.50 sıralarında Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan hafriyat alan kamyon yükleme işlemini tamamladıktan sonra hareket etti; ancak iddiaya göre aracın freninde sorun oluştu ve kamyon kontrolden çıktı.

Kamyonun ilerlemesi sırasında sürücü araçtan atlayarak yaralandı. Olay yerine çağrılan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada ve iş yerinde oluşan hasar:

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 6 katlı binanın giriş katındaki dükkâna girerken, çarpmanın etkisiyle dükkan kullanılamaz hale geldi. Ayrıca binanın birinci katındaki dairenin yatak odasının bir bölümü de zarar gördü. Olay anı binadaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler, inceleme ve güvenlik önlemleri:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın gelişimini kaydetti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni ve oluş şekli yetkililerin yapacağı tespitlerle netleşecek.

Bina yöneticisi Muhammet Ayyıldız olayı anlatarak şunları söyledi: "Hafriyat kamyonu yukarıdaki inşaattan hafriyat aldığı sırada, hafriyatı yükledikten sonra freni patlıyor, bildiğim kadarıyla, dediklerine göre. Kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan, dediklerine göre. Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası bu şekilde, binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak. Gördüğünüz gibi şu an zarar görmüş durumda. Birinci kattaki dairede odanın bir kısmı gitmiş".

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer hem kaza yerinde hem de aracın teknik durumunda inceleme yapıyor.

Pendik'te hafriyat kamyonu binaya daldı... O anlar kamerada