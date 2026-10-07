Pendik'te freni patladığı iddia edilen hafriyat kamyonu binaya girince 1 kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

İstanbul Pendik, Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak'ta saat 15.50 civarında bir hafriyat kamyonu kontrolden çıktı. İddiaya göre kamyonun freninde sorun oluştu; araç ilerlemeye devam ederek yol kenarındaki 6 katlı binanın giriş katındaki dükkâna girdi.

Kaza anı ve müdahale:

Kazanın ardından sürücünün araçtan atladığı, bu sırada yaralandığı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hasar ve tanık ifadeleri:

Bina yöneticisi Muhammet Ayyıldız yaptığı açıklamada, 'Hafriyat kamyonu yukarıdaki inşaattan hafriyat aldığı sırada, hafriyatı yükledikten sonra freni patlıyor, bildiğim kadarıyla, dediklerine göre. Kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan. Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası bu şekilde, binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak. Gördüğünüz gibi şu an zarar görmüş durumda. 1. kattaki dairede odanın bir kısmı gitmiş' dedi.

Çarpmanın etkisiyle giriş katındaki dükkânda hasar oluşurken, binanın 1. katındaki dairenin yatak odasının bir bölümü de zarar gördü. Kaza anı binadaki güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı.

PENDİK’TE İNŞAAT ALANINDAN HAFRİYAT ALAN KAMYON, İDDİAYA GÖRE FRENİNDE MEYDANA GELEN SORUN NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKARAK 6 KATLI BİNAYA DALDI.