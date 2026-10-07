Pendik'te Gazze anması: üçüncü yılda dualar ve dayanışma

Anma programı ve katılımcılar:

Pendik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen anma programına, Pendik Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları ve gençler katıldı. Öğle namazının ardından bir araya gelen katılımcılar, buluşmayı Pendik Çarşı Camisi önünde gerçekleştirdi.

Tepkiler ve mesajlar:

Katılımcılar, atılan sloganlarla Gazze'de devam eden soykırım ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Eylemde Gazze halkına destek ve dayanışma mesajları iletildi; protesto ve anma niteliğindeki söylemler topluluk tarafından benimsendi.

Anma ve görüntüler:

Programda hayatını kaybedenler için dualar edildi ve şehitler anıldı. Çarşı Camisi önünde oluşan kalabalık, dikkat çekici görüntüler oluştururken, anmanın tamamı havadan dron ile görüntülendi.

7 EKİM’DE BAŞLAYAN GAZZE SOYKIRIMININ 3'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE, PENDİK BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇARŞI CAMİSİ ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN KATILIMCILAR, SLOGANLARLA SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTERDİ. HAYATINI KAYBEDENLER DUALARLA ANILDI.