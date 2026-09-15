Pendik'te gökyüzüne umut: uçurtmalar Gazze çocuklarına adandı

Pendik'te uçurtmalar Gazze'deki çocuklara destek için yükseldi

Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını gökyüzüne taşımak amacıyla yürütülen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" kampanyası kapsamında düzenlendi. Etkinlik, Pendik Belediyesi öncülüğünde Pendik Kaymakamlığı ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı; farklı okullardan çok sayıda öğrenci ve öğretmen bir araya geldi.

Etkinlikte neler oldu:

Program, çocuk şarkıları ve boykot temalı eserlerin seslendirilmesiyle başladı. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları Türkiye ve Filistin bayraklarını sallayarak şarkılara eşlik etti ve sahnede boykot bilincine vurgu yapan parçalar da yer aldı. Ardından, Türkiye ile Filistin bayraklarıyla süslenen uçurtmalar hep birlikte gökyüzüne bırakıldı; bu anlar katılımcıların hem Gazze'deki çocuklara destek mesajı ilettiği hem de birlikte uçurtma uçurmanın sevincini paylaştığı anlar olarak kayda geçti.

Etkinliğe katılan öğrenciler duygularını paylaştı: Azra Ciritçi, "Ben burada olduğum için, Gazze’deki insanlara yardım ettiğim için mutluyum. Burada bugün uçurtma uçurduk, şarkılar söyledik" dedi. Katılımcılardan Irmak, "Bence böyle protesto etmeye devam edersek çocuklar için gelecekte daha iyi bir dünya oluşturabiliriz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Amacımız protesto ederek Filistin’e yardım etmek, özgürlüğü sağlamak" şeklinde konuştu. Sınıf arkadaşıyla etkinliğe katılan Adem Toğrul ise, "Filistin’i desteklemek amacıyla güzel bir protesto yapıldı. Bizim için de çok güzeldi. Başkanımız Ahmet Cin’e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesajlar ve kapanış:

Etkinliğe öğrencileriyle katılan öğretmen Mehmet Sabir Keskin etkinliğin anlamına dikkat çekerek, "Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde Kudüs ve Filistin’e desteğimizi buradan iletiyoruz. Her bir çocuğun burada attığı bir adım, bir Filistin bayrağının sallanması İsrail’e bir mesajdır. Filistin asla yalnız değildir. Hep birlikte Filistin’i destekleyeceğiz. Zulüm nerede olursa olsun biz karşısındayız. İnşallah Filistin ve Kudüs özgür olana kadar desteğimiz devam edecek. Bu uçurtma şenliğini düzenleyerek oradaki çocuklara yalnız olmadıklarını onlarla birlikte olduğumuzu gösterdik" dedi.

Uçurtmaların gökyüzüne yükseldiği anlar dron ile havadan görüntülendi; etkinlik, katılımcıların ortak mesajı ve renkli görselliğiyle sonlandı.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SOYKIRIM VE İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA PENDİK’TE UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ.