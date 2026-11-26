Pendik'te olayın ayrıntıları

Dün gece Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerindeki bir site önünde çıkan kavga ihbarı üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi. Site güvenlik görevlisi M.B.Y. (21) ile site yöneticisi C.T. (41) güvenlik kulübesinde bulunurken, aynı site sakini olduğu belirlenen A.A. (22) adlı şahsın kendilerine saldırdığı ve kulübenin camlarını kırdığı tespit edildi. Olayın taraflar arasındaki site işleyişi kaynaklı husumetten doğduğu bildirildi.

Kaza anı ve yaralananlar:

Kavga ihbarına müdahale etmek üzere adrese gelen polis otosuna, olay yerinde bulunan ve A.A. (22) tarafından kullanılan araç çarptı. Kazada polis otosundaki bir polis memuru ile çarpan araçta bulunan sürücünün hamile eşi A.A. (23) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı ve sokak üzerinde park hâlindeki başka bir araçta da hasar oluştu.

Trafik ve adli işlem detayları:

Trafik ekiplerince yapılan alkol kontrolünde sürücü A.A. (22)'nın 1,89 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 190.000 TL idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak sürücü hakkında "Trafik güvenliği tehlikeye düşürme", "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldı ve adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, kaza ve kavganın yerel düzeni etkileyen unsurlarını ve olası ihmallerin tespitini sürdürüyor.

PENDİK'TE ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS OTOSUNA ÇARPTI.