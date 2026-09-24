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Pendik'te saklandığı otelde yakalanan hükümlü sahte kimlikle bulundu

Pendik'te otel odasında yakalanan, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle bulundu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pendik'te saklandığı otelde yakalanan hükümlü sahte kimlikle bulundu

operasyon ve yakalanma:

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te bir otelde gerçekleştirdikleri denetimde, hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan hükümlünün otelde olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelinin resepsiyon bölümünde telefonla konuşmasının ardından odasına çıktığını belirledi ve kısa süre sonra odaya baskın düzenledi. Baskında, şüpheli Hüseyin K. ile birlikte bir kadın yakalandı.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Yapılan aramada, Hüseyin K.'nin üzerinden başkasına ait kimlik çıktığı öğrenildi. Şahıs hakkında ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan da işlem yapıldı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edildi ve cezaevine gönderildi.

HAKKINDA &quot;UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İTHAL ETME&quot; SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN VE 12...

HAKKINDA "UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İTHAL ETME" SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN VE 12 YILDIR ARANAN HÜSEYİN K., PENDİK’TE BİR OTEL ODASINDA YAKALANDI. ÜZERİNDEN BAŞKASINA AİT KİMLİK ÇIKAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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